Hassa'da Fotokapanda Oklu Kirpi ve Asya Yaban Kedisi - Son Dakika
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Hassa'da Fotokapanda Oklu Kirpi ve Asya Yaban Kedisi

Hassa\'da Fotokapanda Oklu Kirpi ve Asya Yaban Kedisi
27.06.2026 21:27
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Hassa'daki fotokapanlar oklu kirpi ve Asya yaban kedisini görüntüledi; yaban hayatı kaydedildi.

HATAY'ın Hassa ilçesinde volkanik arazide kurulan fotokaplar, çizgili sırtlandan sonra bu defa oklu kirpi ve Asya yaban kedisini kaydetti.

Hassa ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'ndeki volkanik arazide kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlanı görüntüleyen fotokapanlar, bu kez oklu kirpiler ile Asya yaban kedisini kayıt altına aldı.

Doğa gönüllüsü ve keçi çobanı Mustafa Kıran tarafından kurulan fotokapanlara, birlikte dolaşan bir çift oklu kirpi ile Asya yaban kedisi yansıdı. Oklu kirpilerin dikenlerini kabartarak ilerlemesi ve Asya yaban kedisinin zarif duruşu, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı.

Bölgedeki yaban hayvanı çeşitliliğinin izlenmesi, biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alınması ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlanması amacıyla fotokapan çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hassa'da Fotokapanda Oklu Kirpi ve Asya Yaban Kedisi - Son Dakika

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