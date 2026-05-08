Hastalar İçin Meyve İkramı
08.05.2026 10:19
Edirne Vakıflar, hastalara meyve ikramı yaparak Osmanlı vakıf geleneğini yaşatıyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı vakıf geleneğinin yaşatılması amacıyla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara meyve ikramında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen Seyyid Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, vakfiyedeki "Her ayın ilk cuması mevsim meyveleri satın alınıp, hastanede yatan hastalara dağıtılsın" hükmü yerine getirildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince temin edilen mevsim meyveleri, hijyenik ortamda özenle hazırlanarak sepetlere yerleştirildi.

Hazırlanan sepetlerin üzerine hastalara moral vermek amacıyla "Geçmiş Olsun" mesajlarının yer aldığı kartlar iliştirildi.

Daha sonra Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve beraberindeki personel, hastane servislerini ziyaret ederek meyve sepetlerini hastalara sundu.

Hastalar ve hasta yakınları ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken vakıf kültürünün yaşatılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
