Hastalar İçin Meyve İkramı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı vakıf geleneğinin yaşatılması amacıyla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara meyve ikramında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen Seyyid Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, vakfiyedeki "Her ayın ilk cuması mevsim meyveleri satın alınıp, hastanede yatan hastalara dağıtılsın" hükmü yerine getirildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince temin edilen mevsim meyveleri, hijyenik ortamda özenle hazırlanarak sepetlere yerleştirildi.

Hazırlanan sepetlerin üzerine hastalara moral vermek amacıyla "Geçmiş Olsun" mesajlarının yer aldığı kartlar iliştirildi.

Daha sonra Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve beraberindeki personel, hastane servislerini ziyaret ederek meyve sepetlerini hastalara sundu.

Hastalar ve hasta yakınları ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken vakıf kültürünün yaşatılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.