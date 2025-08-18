Orhaneli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde, hastalar için moral etkinliği düzenlendi.
Multidisipliner yaklaşım ekibiyle, moral ve motivasyon sağlamak amaçlı düzenlenen etkinliğe, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe İnan Yıldız, uzman hekimler, klinik hemşireleri, diyetisyenler ve hastalar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hastalar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?