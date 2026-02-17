Hastane Başhekimi Yolbaş: Sorunları Hızla Çözeceğiz

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, gazetecilerle bir araya geldi.

Yolbaş, hastanede düzenlediği toplantıda, devletin sağladığı imkanları vatandaşa en iyi şekilde sunmak için el birliğiyle gayret gösterdiklerini söyledi.

Görevi yaklaşık 20 gün önce devraldığını belirten Yolbaş, "Hastanemizin sorunlarını tespit ederek kısa sürede çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği asansör ile ilgili sorunları büyük ölçüde giderdik. Otomatik kapılarla ilgili aksaklıkların da çözümü için çalışmalar sürüyor. Fiziksel eksikleri tamamlayıp tüm enerjimizi sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yöneltmek istiyoruz. Bunun için de bir aile olarak gördüğümüz ve her biri çok kıymetli vazife yerine getiren tüm hastane personelimizle uyum içinde çalışacağız." dedi.

"Hastanemizde güçlü ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. Nitelikli hekimlerin burayı tercih etmesini ve uzun yıllar burada görev yapmasını istiyoruz." diyen Yolbaş, şunları kaydetti:"

"Mevcut hekimlerimizin de kendilerini değerli hissedecekleri, huzurla çalışabilecekleri bir ortam oluşturmaya gayret edeceğiz. Sağlam bir sistem kurulduğunda pek çok sorunun zaten kendiliğinden azalacağına inanıyoruz. Çünkü en önemli şey sağlıktır ve insan hayatına dokunan bir alanda en küçük aksaklığın bile telafisi yoktur. Tüm çalışanlarımız bizim için kıymetlidir, emeğe ve özveriye her zaman sahip çıkarız ancak görevi ihmal edenlere ya da kurum disiplinine aykırı davrananlara müsamaha gösteremeyiz."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yolbaş, kapılarının herkese açık olduğunu belirtti.