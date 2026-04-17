Hastane Başhekimine Saldırı: 1 Kişiye Ev Hapsi

17.04.2026 13:32
Mardin'de hastane başhekimine saldıran iki kişi gözaltına alındı, birine ev hapsi verildi.

MARDİN'de, Derik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birine ev hapsi verildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede işten çıkarılan bir personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, T.E. ve A.Ü.E tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından görevlilerinin ihbarı üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.E.'ye ev hapsi verildi, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

