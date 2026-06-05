Hastane Hastalarına Müzikle Moral

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde matematik öğretmeni Sezen Pacci, diyaliz hastalarına söylediği şarkılarla moral aşılıyor.

Matematik öğretmeni Sezen Pacci, Kocaeli'den 5 yıl önce Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne atandı.

Türk sanat müziğine de ilgi duyan Pacci, Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Diyaliz Servisinde tedavi gören hastaların moral vermek amacıyla hastane yönetimine başvurdu.

Gönüllü müzisyen arkadaşlarıyla belirli dönemlerde servisi ziyaret eden Pacci, gitar, bağlama ve ritim sazlar eşliğinde söylediği Türk sanat müziği parçaları ve türkülerle hastalara moral veriyor.

"Hastalara, sıkıntılarını gidermek için müzik dinletisi yapıyoruz"

Pacci, AA muhabirine, müziğin ruhun gıdası ve en güçlü şifa kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

İlçeye ilk atandığı zaman diyaliz hastalarının uzun seanslar boyunca yaşadığı zorlukları duyduğunu ifade eden Pacci, bu hastalara moral vermek için harekete geçtiğini belirtti.

Matematik öğretmeni Pacci, şunları kaydetti:

"Türk sanat müziğiyle ilgileniyorum. Müziğin ruhun gıdası olduğu söylemi vardır. Ben de müziğin iyileştirici anlamda etkili olduğunu düşünüyorum. Hastanede uzun süre diyalize giren hastalara bir renklilik, heyecan, mutluluk katmak adına belli dönemlerde, müzisyen arkadaşlarımla etkinlikler yapıyoruz. Hastaların gözlerindeki o küçük mutluluğu görmek bizler için de en büyük mutluluk kaynağı oluyor. Hastalara, sıkıntılarını gidermek için müzik dinletisi yapıyoruz. Güzel dönüşler alıyoruz. Buradan ayrılırken bir daha ne zaman geleceksiniz diye soranlar oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çalışmalara devam ediyoruz."

"Bize çok büyük bir moral ve motivasyon oldu"

Hastanede bir yıldır diyaliz tedavisi gören 63 yaşındaki Abdülselam Karat da bugüne kadar birçok hastaneye gittiğini ancak Silvan Devlet Hastanesindeki sıcaklığı hiçbir yerde görmediğini dile getirdi.

Karat, "Başhekimimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve temizlik personeline çok teşekkür ediyorum. Bize çok iyi bakıyorlar. Öğretmenlerimiz buraya gelip bize türküler, şarkılar söylediler ve bizi çok mutlu ettiler. Bu programı hazırlayan herkese saygılarımı sunuyorum." dedi.

Haftada üç kez diyaliz makinesine bağlanan ve 5 yıldır tedavi gören 18 yaşındaki Melek Karaalp ise etkinlik sayesinde çok eğlendiklerini belirtti.

Karaalp, "Çok sıkılıyorduk. Her gün aynı rutin yaşanıyordu. Müzisyenlerimizin gelip şarkılar söylemesi bize çok büyük bir moral ve motivasyon oldu. Bizi eğlendiriyor, mutlu ediyor. Başhekimimize ve müzisyenlerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Fesih Uyan da öğretmen Pacci'nin talebini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Başhekim Uyan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastanemizde diyaliz servisinde tedavi alan hastalarımız için uygun çalışma ortamı yarattık. Müzisyen arkadaşımız belli dönemlerde gelip hastalarımıza şarkılar, türküler söylemekte. Hastalarımız çok memnun kalmakta. Hastalarımızın yüzündeki tebessümlerden etkinliğin iyi geldiğini görmekteyiz. Müzik ruhun gıdasıdır. Bu kapsamda öğretmen arkadaşlarımızla birlikte çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Tedavi süreci uzun ve yorucu, bu nedenle diyaliz hastaları moral olarak biraz çökebiliyor. Yaptığımız bu etkinlikler hastalarımızın moral ve motivasyonlarına iyi geliyor. Zaten yüzlerindeki tebessümlerden bunu anlayabiliyoruz."