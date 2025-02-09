Hastane Otoparkında Doktorlar Arasında Kavga: Genel Cerrahi Uzmanı Tahliye Edildi - Son Dakika
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Hastane Otoparkında Doktorlar Arasında Kavga: Genel Cerrahi Uzmanı Tahliye Edildi

Hastane Otoparkında Doktorlar Arasında Kavga: Genel Cerrahi Uzmanı Tahliye Edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hastane otoparkında park nedeniyle çıkan kavga sonucu tutuklanan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D., avukatının itirazı üzerine tahliye edildi. Olayda Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y.'nin burnu kırıldı, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

09.02.2025 12:13  Güncelleme: 12:14
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hastane otoparkında park nedeniyle kavga ettiği Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y.'yi (53) darbedip, burnunu kırdığı suçlamasıyla tutuklanan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. (32), tahliye edildi.

Olay, 3 Şubat'ta saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. ile önündeki otomobilin sahibi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, taraflar yumruklaştı. Yaşanan arbede sırasında Zeki Y.'nin burnu kırılırken, Ferhat D. de kolundan ve dudağından yaralandı. Hastane polisinin ayırdığı taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ferhat D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dr. Ferhat D., avukatının itirazı üzerine, 'Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması' gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dr. Ferhat D.'nin görevine geri döneceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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