Hastanede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika
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Hastanede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırgan Tutuklandı

Hastanede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırgan Tutuklandı

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde husumetlisiyle karşılaşan G.G., çıkan tartışma sonucunda bıçakla yaralandı. Olayın ardından yakalanan E.K. tutuklandı.

15.11.2024 19:00  Güncelleme: 19:01
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KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, husumetlisi E.K. ile karşılaşan G.G., çıkan tartışmada bıçakla yaralandı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan E.K. ile G.G. hastanede karşılaştı. Çıkan tartışmada E.K., G.G.'yi bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesi nedeniyle yaralanan G.G.'ye sağlık çalışanları hemen müdahale etti. Olaydan kısa süre sonra yakalanan E.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.G.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hastanede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika

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