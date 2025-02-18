(İSTANBUL)- Bahçelievler'deki özel bir hastanede hastaya anjiyo işlemi yapılırken hasta ile stent fiyatı üzerinden pazarlık yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.
İddiaya göre, Bahçelievler'deki özel bir hastanede anjiyo işlemi yapılırken hastaya stent fiyatları söylenilerek pazarlık yapıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı, hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Hastanede Stent Fiyatı Pazarlığına Soruşturma - Son Dakika
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