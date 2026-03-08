Hastanede Yangın: 12 Hasta Güvenli Alana Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hastanede Yangın: 12 Hasta Güvenli Alana Taşındı

08.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki Baltalimanı Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, 12 hasta tahliye edildi.

SARIYER'de bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. 12 hasta dumandan etkilenmemesi için başka bir bloğa alındı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hisar Caddesi'nde bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıktı. İddiaya göre, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölümdeki elektrik hatlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman iki servisin bulunduğu alanı kapladı. Hastane personeli içeride bulunan 11 hastayı tedbir amaçlı güvenli bloğa taşıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı.

Kaynak: DHA

Baltalimanı, Güvenlik, Sarıyer, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede Yangın: 12 Hasta Güvenli Alana Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
07:06
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi Resmen kabusu yaşadılar
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi! Resmen kabusu yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 09:51:31. #7.13#
SON DAKİKA: Hastanede Yangın: 12 Hasta Güvenli Alana Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.