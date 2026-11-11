Hastanede yatan yaralı işçi öldü, İzmir Aliağa'daki patlamada can kaybı 18 oldu

Hastanede yatan yaralı işçi öldü, İzmir Aliağa'daki patlamada can kaybı 18 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Olayda can kaybı 18 oldu, yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Abdullah Kılınç, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu.
Yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmişti.
Kaynak: AA
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