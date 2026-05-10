Hat İzinde Sergisi Bağcılar'da Açıldı

10.05.2026 16:03
Uğur Karabulut'un eserleri, 'Hat İzinde' sergisiyle Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde.

Bağcılar'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Uğur Karabulut'un eserlerinin yer aldığı "Hat İzinde" sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabulut'un kişisel sergisi "Hat İzinde", Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Özellikle at figürü üzerinden biçimlenen kompozisyonların ön plana çıktığı sergideki eserlerde, monobaskı tekniğinin rastlantısal etkileri ile çizgisel ritimlerin birleşimi katmanlı ve dinamik bir görsel yapı oluşturuyor.

Sanatçının figürü yalnızca anatomik bir temsil olarak değil, hareket, enerji ve dönüşüm kavramlarının taşıyıcısı olarak ele aldığı eserleri, izleyiciye durağan bir görüntüden çok hareket halindeki bir anlatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Karabulut, serginin açılmasına katkı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.

Karabulut, sergi kapsamında çizginin yalnızca biçimsel bir unsur olmadığını, düşünceyi, sezgiyi ve hareketi taşıyan temel bir yapı olduğunu vurguladığını belirtti.

Çağdaş baskı resim anlayışını figüratif yorumlarla buluşturan "Hat İzinde" sergisi, 18 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

