Esenyurt Belediyesince "Hat Sanatına Yolculuk" söyleşisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı hat sanatına ilişkin birikim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide, hat sanatının tarihsel gelişim süreci, İslam sanatları içerisindeki konumu ve estetik anlayışı detaylı biçimde aktarıldı. Subaşı, geleneksel sanatların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programa, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katılım sağladı.