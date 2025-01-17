Hatalı HGS Ücreti İade Edildi

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OTOYOLU 2024 yılında 1 kez kullanmasına rağmen Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hesabından hatalı olarak 1000 TL'lik 2'nci sınıf araç geçişi tahsil edilen sürücüye, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle söz konusu ücret iade edildi.

Otoyolu 2024 yılında 1 kez kullanmasına rağmen, e-Devlet'te HGS geçişlerini kontrol eden sürücü, temmuz ve eylül ayları arasında 2 aylık süreçte 1000 TL'lik 2'nci sınıf araç geçişlerinin tarafına yansıtıldığını fark etti. Sürücü, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne başvurmasına rağmen, ücretin iade edilmemesi üzerine KDK'ya müracaat etti. Sürücü, başvurusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçtiğini, ancak çözüm bulunmadığını, 1'inci sınıf araç kullanıcısı olmasına rağmen hesabından 2'nci sınıf başka bir aracın yaptığı geçişler için ücret kesildiğini belirtti.

KDK'nın Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede; söz konusu HGS geçişlerinin, başvurucu sürücüye plakanın yanlış okunması sonucu hatalı olarak yansıtıldığı tespit edildi. Ücret, sürücüye iade edilirken, benzer hatanın yaşanmaması için gerekli önlemlerin de alındığı belirtildi.