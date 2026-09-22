Hatay Altınözü'nde traktör devrildi, aracın altında kalan 3 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan 3 kişi yaralandı. Atayurdu Mahallesi'ndeki kazada sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Atayurdu Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, aracın altından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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