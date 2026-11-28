Hatay Antakya'da 39 firari zanlı operasyonla yakalandı, 17'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 39 zanlı, polisin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 39 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda firari 39 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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