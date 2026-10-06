Hatay Arsuz'da dolu ve sağanak tarımı vurdu, narenciye bahçeleri sular altında kaldı - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da dolu ve sağanak tarımı vurdu, narenciye bahçeleri sular altında kaldı

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Hatay Arsuz\'da dolu ve sağanak tarımı vurdu, narenciye bahçeleri sular altında kaldı
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Arsuz'da etkili olan sağanak yer yer doluya dönüşerek tarım arazilerine zarar verdi. Kozaklı Mahallesi'ne yağan fındık büyüklüğündeki dolu ekili alanlarda büyük zarara yol açtı; yollar göle döndü ve narenciye bahçeleri ile maydanoz, dereotu ekili alanlar sular altında kaldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü. İlçenin yüksek rakımlı Kozaklı Mahallesi'nde yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine büyük zarar verdi. Sağanak yolların göle dönmesine neden olurken narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanlarda sular altında kaldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, özellikle Erzin, Dörtyol, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da dolu ve sağanak tarımı vurdu, narenciye bahçeleri sular altında kaldı - Son Dakika
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