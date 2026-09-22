Hatay Arsuz Hüyük Mahallesi\'ndeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Hatay Arsuz Hüyük Mahallesi'ndeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arsuz Hüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine alana sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Hüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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