Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 23 kişinin yaşamını yitirdiği Kasaplar Apartmanı'na ilişkin bilirkişi raporunda, müteahhit, fenni mesul ve statik proje müellifi "sorumlu" bulundu. Yapı sahipleri ve mimari proje müellifi yönünden "illiyet bağı" kurulamazken, aralarında dönemin belediye başkanının da bulunduğu üç kamu görevlisinin "idari yönden kusurlu" olduğu belirtildi.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde bulunan Kasaplar Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 23 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın yıkılmasına ilişkin önce yapı sahipleri Kazım Bölür ve Nihat Bölür, müteahhit Nasır Işık, fenni mesul ve statik proje müellifi Murat Göksel Dalkılıç ile mimari proje müellifi Arif Gökhan Dalkılıç hakkında, ardından ruhsatı kontrol eden Fen İşleri Müdürü Mustafa Öz ve ruhsatı onaylayan eski Belen Belediye Başkanı Cemil Yılmazlar hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davalar birleştirildi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

SANIKLARIN KUSUR DURUMLARI BELİRLENDİ

Raporda, yapı sahipleri ve mimari proje müellifi yönünden illiyet bağı kurulamadığı, müteahhit, fenni mesul ve statik proje müellifinin sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca, dava dışı bir kamu görevlisi ile iki kamu görevlisinin de idari yönden kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

Bilirkişi raporunda, dava konusu yapının 20 Nisan 1995 ve 15 Haziran 1998 tarihli yapı ruhsatlarıyla inşa edildiği, yapı sahiplerinin sanıklar Kazım Bölür ve Nihat Bölür, ruhsatlara esas mimari projelerin müellifinin ise sanık Arif Gökhan Dalkılıç olduğu belirtildi. Raporda, binanın depremde yıkılması ile yapı sahipleri ve mimari proje müellifi arasında "illiyet bağı kurulamadığı" ifade edildi.

PROJESİZ KAT VE GELİŞİGÜZEL DONATI KULLANIMI TESPİTİ

Raporda, müteahhit Nasır Işık'ın, zemin değerlendirmesi yapılmadan ve 1975 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen kritik hususlar dikkate alınmadan hazırlanan 20 Nisan 1995 tarihli statik/betonarme projeyi temin ederek kullanmasından sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca, yapının ağırlığını ve taşıyıcı sistemini değiştirmesine rağmen statik/betonarme proje olmaksızın 15 Haziran 1998 tarihli ruhsatla dördüncü normal katı inşa ettiği, inşaat sırasında nervürlü çelik donatıyı düz donatıyla birlikte gelişigüzel kullandığı tespitine yer verildi.

Bilirkişi raporunda, statik/betonarme proje müellifi Murat Göksel Dalkılıç'ın, zemine ilişkin değerlendirme yapmadan hazırladığı projede 1975 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'teki kritik hususları dikkate almadığı ve 15 Haziran 1998 tarihli ruhsata esas mimari projeyle uyumsuz olan 20 Nisan 1995 tarihli statik/betonarme projeyi hazırladığı belirtildi. Fenni mesul olarak da sorumluluğu bulunan Dalkılıç'ın, 4. normal katın statik/betonarme proje olmaksızın inşa edilmesi ve nervürlü çelik donatının düz donatıyla birlikte gelişigüzel kullanılması nedeniyle sorumlu olduğu değerlendirildi.

BELEDİYEYE "İDARİ SORUMLULUK" ATFI

Raporda, dava dışı Belediye Proje Kontrol Birimi Sorumlusu Fen İşleri Müdürü Yaşar Yücel'in, zemine yönelik değerlendirme yapılmadan ve 1975 tarihli yönetmelikteki kritik hususlar dikkate alınmadan hazırlanan 20 Nisan 1995 tarihli statik/betonarme projeyi kontrol etmesi; Belediye Başkanı Cemil Yılmazlar'ın, söz konusu projeyi onaylamasının yanı sıra yapının ağırlığı ve taşıyıcı sistemi değişmesine rağmen statik/betonarme proje olmadan 15 Haziran 1998 tarihli yapı ruhsatını onaylaması; Fen İşleri Müdürü Mustafa Öz'ün ise aynı ruhsatı, yapının ağırlığı ve taşıyıcı sistemi değişmesine rağmen statik/betonarme proje bulunmaksızın kontrol etmesi nedeniyle idari sorumluluklarının bulunduğu değerlendirildi.

DURUŞMA YARIN İSKENDERUN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLECEK

Kasaplar Apartmanı davasının duruşması yarın İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatının, "illiyet bağı kurulmadığı" belirtilen sanıklar yönünden rapora itiraz edeceği öğrenildi.