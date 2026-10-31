Hatay Belen\'de alev alan TIR\'ı itfaiye söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor

HATAY'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kıcı Mahallesi E-91 kara yolunda seyir halindeki TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.