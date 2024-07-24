Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Öntürk, Gastronomi Evi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının bayramını kutladı. Göreve geldiklerinde mali anlamda iflas etmiş bir belediyeyle karşılaştıklarını dile getiren Öntürk, kent için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Öntürk, şehri yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, 'Bunun için mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken adaletten şaşmadık, şaşmayacağız. Şeffaf olacağız.' dedi. Basının, halkın doğru bilgiye ulaşmasındaki önemine değinen Öntürk, gazetecilerin belediyeyle ilgili her türlü sorusunda kendilerine ulaşabileceğini anlattı. Öntürk, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

24.07.2024 16:19
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Öntürk, Gastronomi Evi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının bayramını kutladı.

Göreve geldiklerinde mali anlamda iflas etmiş bir belediyeyle karşılaştıklarını dile getiren Öntürk, kent için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Öntürk, şehri yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunun için mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken adaletten şaşmadık, şaşmayacağız. Şeffaf olacağız." dedi.

Basının, halkın doğru bilgiye ulaşmasındaki önemine değinen Öntürk, gazetecilerin belediyeyle ilgili her türlü sorusunda kendilerine ulaşabileceğini anlattı.

Öntürk, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Mehmet Öntürk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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