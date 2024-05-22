Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor futbolcularının primini artırdı

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(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk, gelecek hafta oynanacak Rizespor maçında Hatayspor futbolcularının motivasyonunu artırmak için galibiyet primini 300 binden 400 bin TL'ye çıkardıklarını duyurdu.

Başkan Öntürk, ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor'un Trendyol Süper Lig'in son haftası oynayacağı Rizespor maçında galip gelmesi durumunda futbolculara 300 bin TL prim verileceği açıklamasında bulunmuştu. Öntürk, son açıklamasında galibiyet primini 400 bin TL'ye çıkarttıklarını belirtti. Başkan Öntürk, şu açıklamayı yaptı:

"Hatayspor bizim göz bebeğimiz, canımız, ruhumuz. Son maçı alarak, rakiplerimizin de puan kaybını bekleyerek ligde kalmayı çok arzuluyoruz. Futbolcularımıza, yönetim kuruluna ligde kalmak kaydıyla 300 bin TL prim sözü vermiştim. Bunu 400 bin yapalım. 100 bin daha artırıyorum. İnşallah, ligde kalacağız ve önümüzdeki sene kurumsal, borçsuz harçsız, ligde iyi başarılar elde eden bir Hatayspor'u tüm hemşehrilerimize izletmek için gayret göstereceğiz."

Öntürk, Trendyol Süper Lig'in 37. Haftası'nda oynanan Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçına ilişkin ise "Geçen Beşiktaş maçı bizi çok üzdü. Hakikaten, olmaz bir şekilde bir penaltı verildi, penaltımız verilmedi. Hatay halkı da bundan dolayı çok üzgün. İnşallah, son maçta güzel bir galibiyetle ligde kalırız" dedi.