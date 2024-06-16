Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mezarlık Ziyaretine Ulaşım İmkanı Sağladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ziyarette bulunan vatandaşlara ulaşım imkanı sağladı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde bayram dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara çiçek verdi.
Belediye ekipleri, Antakya Asri Mezarlığı'nda kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara, elektrikli araçlarıyla ulaşım imkanı sağladı.
Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda belirli hatların bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu.
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