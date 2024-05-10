Hatay Çocuk Kulübü, çocuklara eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor - Son Dakika
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Hatay Çocuk Kulübü, çocuklara eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle oluşturulan Hatay Çocuk Kulübü, çocuklara eğlenceli ve öğretici atölyeler düzenleyerek onların eğlenirken öğrenmelerini sağlıyor.

10.05.2024 19:06
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(HATAY) - Hatay'da çocuklar, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle oluşturulan Hatay Çocuk Kulübü'nün hazırladığı etkinliklerle hem eğleniyor hem öğreniyor.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyete geçirilen Hatay Çocuk Kulübü'nün planladığı etkinlikler kapsamında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici atölyeler düzenleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Fen ve Doğa' etkinliği ile çocukların merak duygusu ve keşfetme dürtüsünün proje ve deneylerle desteklemesi ve geliştirilmesi, 'Geri Dönüşüm Atölyesi' ile çevre dostu malzemeler kullanılarak sanat eserleri yaratmaya teşvik edilmesi amaçlanırken, 'Dışavurumcu Sanat Atölyesi'nde ise çeşitli malzemeler kullanılarak belirli bir tema içerisinde çocukların kendilerini yansıtması amaçlanıyor.

13-17 Mayıs arasında atölye ve eğitimlerle devam edecek etkinliklerde, ritim-müzik-oyun, psikodrama, işaret dili, masal terapi ve el işi becerileri gibi farklı alanlarda yapılacak çalışmalarla çocuklar, yeni kazanımlar elde ederek yaratıcılıklarını sergileme fırsatı bulacaklar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay Çocuk Kulübü, çocuklara eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor - Son Dakika

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