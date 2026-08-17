Hatay'da 13 Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'da düzenlenen operasyonla kesinleşmiş cezası olan 13 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C, B.K.T, Z.A, M.L.K, E.Ö, S.Ö, Z.T, Ö.T, İ.A, H.O.G, Ö.Ü, G.T. ve M.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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