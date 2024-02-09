Hatay'da 2 Bin 50 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 2 Bin 50 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Yakalandı

Hatay\'da 2 Bin 50 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 2 bin 50 uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

09.02.2024 18:37
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Hatay'da evinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki şüpheli bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 50 uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ev sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 2 Bin 50 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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