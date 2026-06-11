Hatay'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

11.06.2026 17:15
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. ve K.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan G.G. ve K.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fırat Ozkardesler Fırat Ozkardesler:
    yani iyi de mi kötü de mi anlamadım ama adamlar yakalanmışsa bari bari ya 0 0 Yanıtla
  • Meltem Teke Meltem Teke:
    gençlerin döneminde böyle kaçak kaçak yaşayanlar daha az görürdük ama şimdilerde herkes kendi hukuku düşünüyo gibi geliyo bana artık toplum biraz değişti 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Nur Aydın Ayşe Nur Aydın:
    bak bu işler uzıyo da uzıyo sonra birden patladı gitti ya hepsi böyle oluyo çünkü masraflar arttığı için polis de tembel kalıyo ama neyse en azından yakalandılar işte 0 0 Yanıtla
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