Hatay'da 3 firari hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan M.E.H. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D, M.B, ve R.E. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.H. tutuklandı, 3 hükümlü de cezaevine gönderildi.
Ayrıca çalışmalarda yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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