Hatay\'da 65 Suriyeli Göçmen Yakalandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 65 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 4 araçta arama yaptı.
Araçlardaki 65 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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