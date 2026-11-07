Hatay'da Antakya ve Samandağ'daki operasyonlarda 2 firari hükümlü yakalandı

Hatay'da Antakya ve Samandağ'daki operasyonlarda 2 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Antakya ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. ve Ö.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?