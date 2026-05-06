Hatay'da Barajlar Yağışlarla Canlandı
Hatay'da Barajlar Yağışlarla Canlandı

06.05.2026 03:28
Yağışlar, Hatay'daki barajların doluluk oranlarını artırarak içme suyu ve tarımsal sulamayı olumlu etkiledi.

Hatay'da geçen yaz etkili olan kuraklık nedeniyle kritik seviyeleri gören barajlarda doluluk oranı yağışlarla arttı.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl son 65 yılın en az yağışını alan Hatay'da, "susuz kalma seviyesine" kadar gerileyen Tahtaköprü, Karaçay, Yarseli ve Yayladağı barajları, ocak, şubat, mart ve nisan ayı yağışları sayesinde toparlandı.

Geçen yıl kasım ayında su seviyesi yüzde 6'ya kadar gerileyen, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Kentin 550 günlük ihtiyacını karşılayacak suyu depolayan barajda, yağışlarla kontrollü su tahliyesi yapılıyor.

Yayladağı ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulama için kullanılan 6,5 milyon metreküp kapasiteye sahip Yayladağı Barajı da yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Gaziantep'in İslahiye, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleriyle Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan, geçen yıl su seviyesi yüzde 6'ya kadar gerileyen 454 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı da yağışlarla yüzde 76 doluluk oranını gördü.

Antakya ve Altınözü ilçelerinde tarımsal sulamada kullanılan 55 milyon metreküp kapasiteye sahip Yarseli Barajı'nın seviyesi de yağmurun etkisiyle yüzde 91'e ulaştı.

Doluluk oranları artan barajlarda ekiplerce kontrollü su tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Su seviyesindeki artış tarımsal sulamayı olumlu etkiledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kentteki barajların son 4 aylık yağışlarla canlandığını söyledi.

Su seviyelerindeki artışın içme suyunu ve tarımsal sulamayı olumlu yönde etkilediğini belirten Masatlı, "İçme suyu bakımından elimizi güçlendirdiği gibi bu yağışlar, tarımsal sulama açısından da çiftçimize büyük güven vermektedir. Özellikle kurak yıllarda uygulamak zorunda kaldığımız kısıtlı sulama, çok su gerektiren ürünlerin yetiştirilmesinde ve ikinci ürün üretimindeki sınırlamalar ve bazı tesis dışı tarım alanlarına su verilememesi gibi uygulamalar bu yıl itibarıyla büyük ölçüde ortadan kalkmıştır." diye konuştu.

Masatlı, barajların doluluk oranları artsa da suyun verimli kullanımı konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstermesini istedi.

Su seviyeleri artan barajların güvenliği için kontrollü su tahliyelerinin başlatıldığını vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşan Yayladağı Barajı'mızda, baraj emniyeti açısından kontrollü su tahliyesi yapılmaktadır. Aynı şekilde 6 Şubat depremlerinde yapısal hasar almayan ve onarım çalışmaları ivedilikle tamamlanan Yarseli Barajı'mızda da kontrollü su tahliyesine başlanmıştır. Bunun yanında diğer barajlarımızda da meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmekte, barajları besleyen kaynakların su debileri düzenli şekilde ölçülmekte ve rezervlerin güvenli limitlerde tutulması için gerekli tüm teknik çalışmalar yürütülmektedir. Bir taraftan suyu en verimli şekilde depoluyor, diğer taraftan da barajlarımızın sıhhati ve güvenliğini titizlikle koruyoruz."

Masatlı, Arsuz Gönençay Barajı ihalesinin tamamlandığını, yasal süreçlerin ardından inşa çalışmalarına başlanacağını da kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

