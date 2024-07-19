Hatay'da çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları belirlenen 15 kişi yakalandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları tespit edilen çoğunluğu yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı.
Cezai işlem uygulanarak topladıkları paralara el konulan dilenciler il dışına gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da çevre illerden gelen dilenciler yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?