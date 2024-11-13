Hatay'da Çilek Hasadı: Fiyatlar 120 TL'ye Yükseldi - Son Dakika
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Hatay'da Çilek Hasadı: Fiyatlar 120 TL'ye Yükseldi

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Hatay'da çilek hasadında fiyatlar 30-40 TL'den 120 TL'ye yükseldi, depremzede çiftçiler üretime devam ediyor.

13.11.2024 09:32
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Bereketli topraklarda çilekte son hasat: Tarla fiyatı 120 lira

Çiftçi Haldun Hastacı: "İlk hasadında çilek 30-40 TL civarındaydı şimdi ise 100-120 TL arasında fiyatlar değişiyor"

HATAY - Hatay'ın bereketli topraklarında yetiştirilen ve yurt dışına ihraç edilen çilekte son hasat yapıldı. Yılın ilk hasadında 40 TL'den alıcı bulan çileğin fiyatı son hasatta 120 TL'den alıcı buluyor.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremzede çiftçi üreterek yaraları sarmaya devam ediyor. Ürün çeşitliliğinin en çok olduğu bölgelerden olan Hatay'da afetzede üretici çilekte son hasadı yaptı. Çileğiyle meşhur Yayladağı ilçesinde hasat edilen ve kendine has lezzetiyle damaklarda tat bırakan ürün, sezon başında 40 TL'den alıcı bulurken son hasatta fiyatı 120 TL'yi bulmuş durumda. Yurt dışına ihraç edilen çilekte sezonun son hasadını Tutlubahçe Mahallesi'ndeki arazisinde gerçekleştiren Haldun Hastacı, ilk hasatta olduğu gibi son hasadın da bereketli geçtiğini söyledi.

6 yıldır 25 dönümlük arazide çilek üreticiliği yapan çiftçi Haldun Hastacı, "Yayladağı'nda 25 dönüm çilek arazimiz var. Ortağımla birlikte 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Çilek hasadına devam ediyoruz. Şükürler olsun ki kaliteli ve güzel çileğimiz var. Bu yıl sezonumuz iyiydi. Çileğin satış fiyatı düşüktü. Ağustosun ortasında ilk hasatlarımızı tamamladık. Temmuzda yeni fideleri ektik. İkinci yıl olan çileğimize budama yaptık. İlk hasadında çilek 30-40 TL civarındaydı. Şimdi ise 100-120 TL arasında fiyatlar değişiyor" dedi.

"Yılın son hasadı çileğe don vurana kadar devam edecek"

Hasadın sezon boyunca çok iyi geçtiğini ifade eden çiftçi Ömer İleri, "Yayladağı'nda çilek üreticiliği yapıyoruz. Hasadımız sezon boyunca çok iyi geçti. Sezon sonunda bir geçiş dönemi geçirdik. Geçiş döneminden sonra hasadımız tekrar başladı. Yılın son hasadı çileğe don vurana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Deprem, Tarım, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Çilek Hasadı: Fiyatlar 120 TL'ye Yükseldi - Son Dakika

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