Hatay'da Derya Apartmanı davasında müteahhit tutukluluğu devam ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Derya Apartmanı davasında müteahhit tutukluluğu devam ediyor

Hatay\'da Derya Apartmanı davasında müteahhit tutukluluğu devam ediyor

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Derya Apartmanı davasının ikinci duruşmasında, müteahhit sanık Ganim Emre Sahil'in tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 21 Kasım 2024'e ertelendi.

06.09.2024 20:04  Güncelleme: 20:05
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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 16 kişinin yaşamını yitirdiği Derya Apartmanı davasının ikinci duruşmasında, müteahhit sanık Ganim Emre Sahil'in tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 21 Kasım 2024'e ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Derya Apartmanı da yıkıldı. Bu apartmanın enkazında 16 kişi yaşamını yitirdi. Derya Apartmanı'yla ilgili ikinci duruşma Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu müteahhit firma yetkilisi Ganim Emre Sahil katıldı. Firari olarak aranan Yapı denetim yetkilisi Nizam Genç ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları da bulundu.

Duruşmada, müteahhit ve avukatları, binanın deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını ancak depremin hissedilen şiddetine göre yönetmeliğin yetersiz kaldığını iddia etti. Müteahhit ve avukatları, bilirkişi raporuna itiraz etti. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, sadece müteahhit ve yapı denetim firmasının değil; imar planı hazırlayan, inşaata izin ve ruhsat veren, denetleyen şehircilik müdürlüğü ve belediyelerin de yargılanması gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın akibetinin sorulmasına, tutuklu sanık müteahhit Ganim Emre Sahil'in tutukluluk halinin devamına, yapı denetim firma yetkilisi Nizam Genç'in arama kararırın devamına, yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Kasım 2024'e ertelendi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Yargı, Hukuk, Hatay, Son Dakika

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