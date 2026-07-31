Hatay'da Dronla Trafik Denetimi
Jandarma ekipleri, Hatay'da dron destekli denetim yaparak kuralları ihlal eden sürücüleri cezalandırdı.
Hatay'da jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Otoyol Jandarma ekipleri, Erzin-İskenderun Otoyolu'nda dron destekli denetim yaptı.
Denetimlerde, aşırı yük taşıyan tırlar uyarılırken, ters yönde ilerlediği tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsüne de ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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