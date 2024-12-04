Hatay'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Hatay\'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Erzin ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir çift hastaneye kaldırıldı, ev ise kullanılamaz hale geldi.

04.12.2024 03:08  Güncelleme: 03:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Erzin ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen karı- koca ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Giritli Sokak'taki Ziya- Emine Ulutaş çiftine ait tek katlı müstakil evde çıktı. Mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören komşuları, uyandırdıkları Ziya ve eşi Emine Ulutaş'ı evden çıkarıp, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilenen karı, koca ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ulutaş çiftinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Erzin, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:16 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:23 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
09:47 Masterchef’te korku dolu anlar Beyza bir anda yere yığılıp kaldı Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 03:32:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.