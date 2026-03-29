Hatay'da Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Hatay'da Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

29.03.2026 17:48
Altınözü'nde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan Abdulsamet A. gözaltına alındı; Emel A. hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Mayadalı Mahallesi'ndeki evlerinde Abdulsamet A. (30) ile eşi Emel A. (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Abdulsamet A, bıçakla eşi Emel A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Emel A'yı ilk müdahalenin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Emel A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Hatay, Suç

Son Dakika Güncel Hatay'da Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatay'da Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Advertisement
