Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun şarampole devrildiği kazada şoförü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonun şarampole devrildiği kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.