Hatay'da Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay\'da Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan Sedat Kızgın ve ailesi tatil için şehir dışına çıktı. Dönüşlerinde evlerine hırsız girdiğini fark eden Kızgın, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, yapılan inceleme sonucunda şüphelileri belirledi ve operasyon düzenledi. Çalıntı eşyalar ev sahibine teslim edildi.

22.04.2024 15:14
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde şehir dışına seyahate çıkan ailenin yaşadığı evin kapısını ve bazı eşyalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Sedat Kızgın, ailesiyle tatil amaçlı bir süreliğine şehir dışına çıktı. Seyahat dönüşünde evine hırsız girdiğini fark eden Kızgın, evin kapısı ve buzdolabının da arasında olduğu bazı eşyalarının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinde inceleme yaptı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını ve 25 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen R.Ö. ve A.E'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ele geçirilen çalıntı eşyalar ise ev sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Hatay, Arsuz, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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