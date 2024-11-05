Hatay'da İmece Usulü Fıstık Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da İmece Usulü Fıstık Hasadı

Geniş Video İzle

Deprem sonrası Hatay'da çiftçiler, işçi bulamadan imece usulü fıstık hasadı yapıyor.

05.11.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yaralarının sarıldığı Amik Ovası'nda bereketli fıstık hasadı

Ali Fakıoğlu: "Normalde işçi yevmiyeleri 750 ile 1000 TL arasında değişiyor, bu fiyatlara işçi bulamadığımız için eş, dost akraba gelerek bu şekilde hasat yapıyoruz"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 20 dönümlük tarlasına ilk defa yer fıstığı eken Ali Fakıoğlu, 750 TL ile 1000 TL arasında yevmiyelere işçi bulamayınca yardımına komşuları yetişti ve hasat imece usulü yapıldı. Tarladan 60 TL'den çıkan yer fıstığı market raflarında 90 ila 120 TL'den arasında alıcı buluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarıldığı Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden biri olan Hatay'da yer fıstığı hasadı başladı. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Fakıoğlu, ilk defa ekim yaptığı 20 dönümlük tarlasında yer fıstığı hasadı yapıyor. Hasadını yaptığını yer fıstığının tarladan 60 TL'den satıldığını söyleyen Fakıoğlu, tarladan market raflarına giden yer fıstığı 90 ila 120 TL arasında alıcı buluyor. İşçi bulma sıkıntısı yaşayan Fakıoğlu, 750 TL ile 1000 TL arasındaki fiyatlara işçi bulamayınca yardımına komşuları yetişti ve imece usulü hasada yardım ettiler.

"Normalde işçi yevmiyeleri 750 ile 1000 TL arasında değişiyor, bu fiyatlara işçi bulamadığımız için eş, dost akraba gelerek bu şekilde hasat yapıyoruz"

20 dönümlük tarlada yer fıstığı hasadı yapan Ali Fakıoğlu, "20 dönümlük tarım arazisinde fıstık ekimi yaptık. Geçen hafta hesabına başladık. Normali nisan ayında ekilmesi gerekirken biz daha önce buğday ektiğimiz için buğday hasadından sonra ektik. Fıstık ekiminde bu yıl ilk deneyimim oldu ama buna rağmen çok güzel ismi kimyasal madde kullanmadan yetiştirdiğimiz ilk ürün. Normalde işçi yevmiyeleri 750 ile 1000 TL arasında değişiyor, bu fiyatları işçi bulamadığımız için eş dost akraba gelerek bu şekilde yapıyor. Tarla fiyatı 50 ile 60 TL arasında değişirken market raflarında ise 90 ile 120 TL arasında değişiyor" dedi.

"İmece usulü ile tarla sahibine yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Tarlada imece usulü olarak yer fıstığı topladıklarını belirten Süheyla Özkurt, "Burada fıstık topluyoruz ve ücret almıyoruz. Burada bir kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. İmece usulü ile tarla sahibine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde de onlar da gelip bana yardım ediyorlar. Yer fıstığın fiyatı 1000 ile 1200 TL arasında değişiyor ama 750 TL veren de var. Bu kadar paralar verilmesine rağmen işçi bulunamıyor. Bu yüzden tarla sahibi de bizden rica etti ve aramızda bir grup oluşturduk. Bu grup şeklinde gerekirse fıstık ya da zeytin hasadını birlikte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"İşçilerin yevmiyeleri 750 TL ile 1200 TL arasında olurken bile işçi bulamıyoruz"

Bu yıl ilk defa ektikleri yer fıstığından güzel verim beklediklerini dile getiren Yusuf Fakıoğlu, "Bu yıl ilk yılımızda fıstık ekimi yaptık. Şimdi hasadını yapıp toplamaya çalışıyoruz. Fıstığım İyi fena değil. Tek sıkıntımız işçi bulamıyoruz. Tarladaki ürünlerimizi akraba eş dost kişilerle birlikte topluyoruz. Normal işçilerin yevmiyeleri 750 TL ile 1200 TL arasında değişirken bu paralara bile eleman bulamıyoruz. İşçi sıkıntısı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Antakya, Ekonomi, Güncel, Deprem, Yaşam, Tarım, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da İmece Usulü Fıstık Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
14:45 Minik Şirin’in ölüm yolcuğulu Yeni görüntü ortaya çıktı Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı
14:31 Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti’ye geçti Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti
14:29 Küçük Şirin Elmas Hanilçi, gözyaşlarıyla defnedildi Küçük Şirin Elmas Hanilçi, gözyaşlarıyla defnedildi
14:19 Erbakan’dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir Erbakan'dan kayyum tepkisi: Cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir
14:18 İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü İlişki sırasında parmağını ısıran karısını 59 bıçak darbesi ile öldürdü
14:11 Cem Gölbaşı’nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 10:04:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da İmece Usulü Fıstık Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.