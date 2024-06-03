Hatay'da kız çocuğu cinsel istismara uğradığını iddia etti, Bakanlık harekete geçti - Son Dakika
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Hatay'da kız çocuğu cinsel istismara uğradığını iddia etti, Bakanlık harekete geçti

Hatay\'da kız çocuğu cinsel istismara uğradığını iddia etti, Bakanlık harekete geçti

Hatay'da çalıştığı kuaförün sahibi M.A.'nın cinsel istismarına uğradığını öne süren G.S., sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla yardım istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya müdahil olacaklarını ve dava sürecini takip edeceklerini açıkladı.

03.06.2024 11:09
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HATAY'da G.S. (17) adlı kız çocuğu, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoyla çalıştığı kuaförün sahibi M.A.'nın cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Delilleri olduğunu, şikayette bulunduklarını ancak şüphelinin serbest kaldığını belirten G.S.'nin çağrıları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" denildi.

Hatay'da çalıştığı kuaförün sahibi M.A.'nın cinsel istismarına uğradığını öne süren kız çocuğu G.S., çektiği vidoyla yardım istedi. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz altında kaldığını ifade eden, depremden 10 gün önce de kalp ameliyatı olduğunu söyleyen G.S., "Depremden sonra toparlanabilmem için bir kuaförde çalışmaya başladım. Kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradım. Aileme bu durumdan bahsedemedim çünkü 'Eğer ailene anlatırsan sana daha kötülerini yaparım ve aileni öldürürüm' tehditlerinde bulundu. Ne yapacağımı bilemedim, bir süre sustum. Ama artık dayanamayıp aileme anlattım" dedi.

"SESİMİ DUYUN İSTİYORUM"

Babasının 13 yıldır cezaevinde, ağabeyinin engelli, annesinin hasta olduğunu belirten kız çocuğu, "Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sesimi duyun istiyorum. Umarım bu video ses getirebilir. Delillerim vardı, gidip şikayette bulunduk ama adam hala elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum. Arkadaşlarımdan iftira alıyorum sırf o adam dışarıda gezdiği için. Ben artık dayanamıyorum. 17 yaşında hak etmediğim şeyler yaşadım. Benim için de 'Rızası var' demiş. Benim rızam yoktu. Kuaförde hiç kimse olmadan bir köşeye sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Hiçbir şey yapamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ailemize onun yüzünden 3 kişi geldi silahlarıyla. Herkes şantaj yaptığımızı zannediyor, iftiralar atılıyor. Ben bu iftiralara maruz kalmaktan artık çok sıkıldım. Gerçekten yapamıyorum, dayanamıyorum artık. Çok çaresizim. Adam niye hala dışarıda, onu anlamıyorum. Başka kızların da canı yansın istemiyorum. Başka kızların da sesi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hak ettiğini yaşar. Ben hak ettiğimi yaşamadım çünkü. Hak ettiğimi hiç yaşamadım ben. Çok sıkıldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir aydır eve kapanmış durumdayım. Dayanamıyorum artık, olmuyor. Kaç kere ya kaç kere... Ben kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama yok olmuyor" diye konuştu.

BAKANLIK: KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "16.05.2024 tarihinde olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu olan çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edilmiş ve çocuk sosyal ekonomik destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Bakanlık olarak müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da kız çocuğu cinsel istismara uğradığını iddia etti, Bakanlık harekete geçti - Son Dakika

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