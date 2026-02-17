Hatay'da Makilikte Yangın Çıktı - Son Dakika
Hatay'da Makilikte Yangın Çıktı

17.02.2026 14:20
Samandağ'da makilikte çıkan yangın nedeniyle Titus Tüneli ve Beşikli Mağara kapatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde makilikte yangın çıktı. Yakınlardaki turistik Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, güvenlik amacıyla geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

İlçede Kapısuyu Mahallesi'ndeki makilikte saat 11.40 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yakınlardaki Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, alınan güvenlik tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

