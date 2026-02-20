Hatay\'da Marangoz Atölyesinde Yangın

Hatay'ın Payas ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölyede hasar oluştu.