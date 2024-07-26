Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir kişinin marketin camına boya dökerek zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İsali Mahallesi'ndeki marketin çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde camlara boya döküldüğünü fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece saatlerinde motosikletle gelen kişinin yanında getirdiği boyayı marketin camına ve önüne döktüğünü tespit etti.
Ekipler, market sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Marketin Camına Boya Döken Şüpheli Görüntülendi - Son Dakika
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