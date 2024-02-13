Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs devrildi: 13 tarım işçisi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs devrildi: 13 tarım işçisi yaralandı

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs devrildi: 13 tarım işçisi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir minibüsün devrilmesi sonucu 13 tarım işçisi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere götürüldü.

13.02.2024 11:45
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı.

Kırıkhan-Reyhanlı yolu Torun mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 ADH 868 plakalı minibüs devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan 13 tarım işçisi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüs devrildi: 13 tarım işçisi yaralandı - Son Dakika
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