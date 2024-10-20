Hatay\'da Motosiklet Kazası: Yolcu Öldü

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HATAY'da seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola savrulan yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Kaza Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ASR 836 plakalı motosiklet, kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen 2 kişi metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürçünün yaralandığı, yolcu olarak araçta bulunan Deniz Doğru'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Deniz Doğru'nun cansız bedeni ise incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.