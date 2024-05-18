Hatay'ın Altınözü ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için piknik etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için piknik etkinliği düzenlendi

Hatay\'ın Altınözü ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için piknik etkinliği düzenlendi

Hatay Valiliği tarafından düzenlenen 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında Altınözü ilçesinde piknik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 400 öksüz ve yetim çocuk katıldı. Çocuklar oyunlar oynayıp boyama etkinliği yaparken, yetkililer çocuklara ikramlarda bulundu.

18.05.2024 14:57
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için piknik etkinliği düzenlendi.

Hatay Valiliğince "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından Akdarı Mahallesi'ndeki mesire alanında düzenlenen etkinliğe 400 öksüz ve yetim çocuk katıldı.

Etkinlikte çocuklar, şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı, boyama etkinliği yaptı.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öksüz ve yetim çocukların yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sercan Demir de etkinlik kapsamında öksüz ve yetim çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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