Hatay\'da Okulun Çatısında Yangın

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HATAY'ın Hassa ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçedeki Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okul yönetimi tarafından öğrenciler tahliye edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Çatıda maddi hasar oluştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HASSA(Hatay),