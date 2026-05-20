Hatay'da organize suç operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da organize suç operasyonu

20.05.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı, 28'i tutuklandı.

HATAY Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı.

Kentte esnaf ve işletmecilerden haraç aldığı, sözde koruma adı altında para topladığı, fuhuş yaptırdığı ve tehditte bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 23 ayrı olaya ilişkin 44 şüpheli tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, av tüfekleri, fişek, uyuşturucu madde, hassas terazi, senetler ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 25'i tutuklandı. Başka suçlardan cezaevinde bulunan 3 şüpheliyle birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

Haber: Alican GÜMÜŞ– Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da organize suç operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 22:30:42. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da organize suç operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.