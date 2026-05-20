Hatay'da Organize Suç Operasyonu: 25 Tutuklama

Hatay'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafı haraca bağlayan, sözde koruma adı altında esnaftan para tahsil eden, masaj salonlarında kadınlara fuhuş yaptırarak paralarına zorla el koyan ve kendilerine direnenleri tehdit eden organize suç örgütünü takibe aldı.

Çalışma sonucunda "kasten yaralama", "birden fazla kişiyle geceleyin yağma", "fuhuş", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "tehdit", "tefecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına karıştığı belirlenen 44 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerce belirli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 41 zanlı yakalandı, 3 şüphelinin cezaevinde oldukları belirlendi.

Adreslerde 7 ruhsatsız tabanca, 18 pompalı av tüfeği, 18 av tüfeği namlusu, 17 şarjör, 766 fişek, 462 kartuş, 250 gram skunk, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, dürbün, 72 senet, muşta, bıçak, 3 bin 200 dolar, 1100 riyal, 4 bin 120 avro ve 31 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 30 zanlıdan 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.